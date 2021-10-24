Dolar TL kuru kırılan tarihi rekorunu yenilemesinin ardından en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Perki, dolar neden yükseliyor? Merak edenler için dolar TL kurundaki son durumu ve doların yükselişini tetikleyen etkenleri haberimizde derledik. İşte 24 Ekim dolar TL kuru...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Haftaya 9.20 TL kuruş seviyesinde başlayan dolar TL kuru hafta içinde önce 9.30 sınırını aştı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası geçtiğimiz gün 9 lira 40 kuruş seviyesini aşarak tarihi rekor kıran dolar geçtiğimiz akşam saatlerinde rekorlarına bir yenisini daha ekleyip 9 lira 50 kuruş sınırına da aştı. 22 Ekim Cuma yani bugün saat 08.30'da kaydedilen verilere göre ise dolar 9 lira 51 kuruştan işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar geçen hafta 9.27 lira civarında seyrederken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) beklentinin üzerinde bir şekilde 200 baz puanlık faiz indirimi geldi.

Merkez Bankası'nın yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesiyle, politika faizi yüzde 16.98'lik çekirdek enflasyonun bile altında kaldı.

Faiz indirim kararına kurun tepkisi çok sert oldu. Önce 9.50, ardından ise 9.66 liraya kadar yükseldi. Dolar geçen haftayı 9.60 lira civarında tamamladı.

Hafta sonu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edeceğini açıkladı. Henüz bu açıklama resmi bir karara dönüşmemiş olsa da siyasi gerilim ihtimali kur üzerinde yeni bir baskı yarattı.

Bu gelişmelerin ışığında gece saatlerinde düşük hacimli piyasada işlem görmeye başlayan dolar, 9.75 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.