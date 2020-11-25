Dolar yeni güne 8.00, Euro ise 9.53 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkilemesi beklenen bir veri açıklanmayacak. Bunun yanında koronavirüs salgının ikinci dalgası Avrupa'da hafiflerken Türkiye'de şiddetlenmeye başladı.

Artan sayılar alınan tedbirlerin kapsamının genişletilme ihtimalini doğuruyor. Bu da ekonomik olarak bir risk unsuru oluşturuyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 25 KASIM 2020