DOLAR NE KADAR? 23 Kasım 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu kuru kaç TL oldu? - Döviz Haberleri

DOLAR NE KADAR? 23 Kasım 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu kuru kaç TL oldu? - Döviz Haberleri

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Dolar kurundaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. PPK, politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 40'a çekerken gözler güncel dolar kuruna çevrildi. Öte yandan 1 Euro 31,40 lira seviyesinde işlem görürken gözler "Dolar ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 23 Kasım Perşembe dolar fiyatı canlı takip ekranı...

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. PPK, politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 40'a çekti. Piyasa beklentisi 250 baz puanlık bir artırım gelmesi yönündeydi.

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SON 6 TOPLANTIDA 3150 BAZ PUAN ARTIRIMA GİTTİ

PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, eylül ve ekim toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. PPK bugünkü kararla beraber son 6 toplantıda 3150 baz puanlık artırımına gitmiş oldu.

PPK karar metninde ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesinin, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu vurgulandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararında beklentilerin üzerinde bir şekilde politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gitti. Kasım ayı faiz artırımının ardından 23 Kasım Perşembe saat 14:25 itibarıyla dolar 28,76 civarında işlem görüyor.

DOLAR $ 28,7620 -0,28 Alış: 28,8264

Satış: 28,8311 Son Güncellenme Tarihi: 23/11/2023 14:28:50

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