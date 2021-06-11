Dolar sert düştü

Dolar/TL dün 8.58'den 8.42'ye geriledi. Bugün ise 8.30'un altını gördü. Bu düşüşte ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri ve Biden-Erdoğan görüşmesine dair olumlu beklentiler etkili oldu.
ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile 13 yılın zirvesine çıktı. Yakın zamana kadar yükselen enflasyon faiz artırımına neden olabileceği için TL'de değer kaybına neden olabilirdi. Ancak Fed ekonomik toparlanmayla beraber enflasyondaki artışın geçici olacağını düşünüyor. Bu sebeple de parasal sıkılaştırmayı henüz gündemine almıyor.
Dün açıklanan veriler de Fed'in bu görüşünü destekler nitelikte geldi. Örneğin ikinci el araç fiyatlarındaki aylık yüzde 7'lik artış mayıs ayı enflasyonuna önemli katkıda bulundu. Ancak araç fiyatlarındaki bu artış koronavirüs sebebiyle ertelenen talebin bir anda su yüzüne çıkması nedeniyle gerçekleşti. Dolayısıyla da enflasyona katkıda bulunan bu yükselişin geçici olması bekleniyor.
Bunun sonucu olarak ABD'de tahvil getirileri son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlenmesine yol açtı.
Dolar haftanın son işlem gününe 8.42'den başladı ve 8.30 altına kadar inerek 8.28'i gördü. Kur daha sonra buradan 8.37'ye yükseldi.
Bu nedenlerin yanında ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 14 Haziran'da gerçekleşecek görüşmeye yönelik olumlu beklentilerde kurdaki düşüşü destekliyor. Görüşmede iki ülke arasında gerginliğe yol açan başta S-400'ler olmak üzere çeşitli konularda olumlu adımlar atılma ihtimali bulunuyor.
Son olarak Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada "Yapıcı şekilde birlikte çalışmanın önemli olduğuna inandığımız alanlar da var, güçlü görüş ayrılıklarımız da var" dedi.
Psaki, ABD Başkanı Biden'ın ilk yurtdışı ziyaret programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini belirterek, 14 Haziran'daki görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağını vurguladı.
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