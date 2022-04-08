8 Nisan Cuma gününde gün içinde en yüksek 14,76 olan dolar kuru güne %0,08 artış ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda hareketlilik sürüyor. İşte, 8 Nisan Cuma günü güncel dolar kuru...

8 NİSAN 2022 DOLAR KURU

8 Nisan Cuma saat 11.00 itibarıyla 1 dolar 14,74 liradan işlem görüyor.