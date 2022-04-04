Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL? 4 Nisan dolar kuru canlı takip ekranı

Haftanın ilk iş gününde gün içinde en yüksek 14,70 olan dolar kuru güne %0,13 artış ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. İşte, 4 Nisan Pazartesi günü güncel dolar kuru...

4 NİSAN 2022 DOLAR KURU

4 Nisan Pazartesi saat 09.30 itibarıyla 1 dolar 14,70 liradan işlem görüyor.