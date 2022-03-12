Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 12 Mart dolar kuru canlı takip sayfası! 1 dolar kaç TL ediyor?

1 dolar kaç TL ediyor? Piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafında takip ediliyor. 12 Mart Cumartesi dolar kuru vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart dolar kuru canlı takip sayfası!

12 MART 2022 DOLAR KURU

12 Mart Cumartesi saat 12:00 itibariyle 1 dolar 14,76 liradan işlem görüyor.