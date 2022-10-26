Dolar 25 Ekim Salı günü kapanışını 18.6035 TL’den yapmıştı. Dün ABD'de Tüketici Güven Endeksi ekimde aylık 5.3 puan azalışla 102.5’e gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini kaydettiğini açıklamıştı. Bu durum resesyon beklentilerini güçlendirdi.

Gelişmelerle beraber geçen hafta 113’ün üzerinde bulunan dolar endeksi bu sabah itibarıyla 11.04 seviyesine geriledi.

DOLAR NE KADAR?

Güncel Dolar gelişmelerinde ise sakin seyir devam ediyor. Dolar 26 Ekim Çarşamba gününe 18.60 TL’den başladı. Satış fiyatı ise 18. 61 TL’den devam ediyor.