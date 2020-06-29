Dolarda son durum

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Dolar geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasıyla 6.84 liranın altını test etti. Ancak bu seviyede tutunamadı. Yeniden son 3 haftadır olduğu gibi 6.85 civarına geldi.

Dolar/TL yeni haftaya da 6.8542'den başladı.

Piyasaların seyrinde koronavirüse ilişkin haber akışı etkili olmaya devam ediyor.