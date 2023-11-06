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        Haberler Ekonomi Döviz Dolar düştü mü, ne oldu? Google gösterge ekranını kaldırdı! 6 Kasım dolar kuru ne kadar kaç TL? 6 Kasım güncel dolar TL kurunu canlı takip et - Döviz Haberleri

        Dolar düştü mü? Google gösterge ekranını kaldırdı! 6 Kasım dolar kuru ne kadar kaç TL?

        Dolar geçtiğimiz akşam Google ekranında dolar gerçek değerinden 4 lira 25 kuruş kadar düşük olarak gösterildi. Aynı durum 29 Ekim akşamı da gerçekleşmişti. Yaşanan sorun sonrası "Dolar düştü mü, dolar ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:58
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        • 1

          Dolar düştü mü? Geçtiğimiz akşam Google dolar TL ekranında dolar kuru gerçek değerindenm 4 lira 25 kuruş daha düşük gözüktü. Hatırlanacağı gibi 29 Ekim akşamı da dolar TL kuru 4 lira civarında düşük gösterilmişti. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Dolar düştü mü? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          DOLAR GOOGLE'DA NEDEN DÜŞÜK GÖZÜKTÜ?

          Haftayı 28 lira 40 kuruş seviyesinde kapatan ve hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için seviyesini muhafaza eden dolar kuru dün akşam saatlerinde Google ekranında uzun süre 24 lira 5 kuruş seviyesinde gözüktü. Aynı gösterim hatırlanacağı gibi 29 Ekim akşamında yaşanmıştı.

          Gerçekte dolar TL kurunda değişim olmazken Google ekranında dolar TL kurunun düşük gözükmesi teknik aksaklık nedeniyle gerçekleşti. Yaşanan sorun sonrasında dolar kuru ekranı Google'dan kaldırıldı.

        • 3

          DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

          Dolar TL kuru 30 Ekim Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 28 lira 19 kuruş seviyesinden işlem görüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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