Dolar 20.70 liranın üzerine çıktı

Dün 20.09-20,48 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1.8 üzerinde 20.4756'dan tamlamıştı.

Dolar/TL, gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 20.90 liranın üzerini görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Ardından bu sabah 20.62 liraya çekildi.

Ancak piyasa açılışının ardından yönünü yukarı çeviren dolar/TL öğle saatlerinde yeniden 20.70'in üzerine tırmandı.

Dolar endeksi 104.5 ile 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini görürken, Euro/dolar paritesi yüzde 0.6 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenmeye devam ediyor.

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Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonominin istenildiği gibi soğumadığını ortaya koyarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 63 seviyesine çıktı. Bankanın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar ise ortadan kalktı.

Bugün açıklanan verilere göre yurt içinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 4 arttı.