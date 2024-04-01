Dolandırılmaktan son anda polis kurtardı

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Erzurum'da bir kadın, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Afganistan uyruklu Hüsna S'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Hırsızlık olayının gerçekleştiği yerde annenizin kimliği bulundu. Biz polisiz, sizin suçunuz yok. Bunu ispatlamak için vereceğimiz kimlik numarası ve hesap numarasına acil para gönderin" diyerek bankaya yönlendirdi.

Bunun üzerine telaşa kapılan ve nakit parası olmayan kadın, evindeki altınları kuyumcuda bozdurup banka şubesine gitti. Bu arada Hüsna Y'nin yakınları da polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü güven timleri, bankada dolandırıcının hesabına para göndermek için sıra bekleyen kadını bularak son anda dolandırmaktan kurtardı. Polis ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.