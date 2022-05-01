Dolandırıcılık suçuna sürüklenen çocuk yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, e-devlet üzerinden yapılmaya çalışılan dolandırıcılık girişimi ile ilgili suça sürüklenen 17 yaşındaki çocuğun yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yakalanmış ve hakkında adli islemlere başlanılmıştır" denildi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dünkü yazısında e-devlet ile ilgili iddiaları hatırlatarak kendi kişisel bilgilerinin de ele geçirildiğini anlatmıştı. Bu yazının ardından açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, e-devlet sisteminin hacklenmesinin söz konusu olmadığını, bazı bireysel kullanıcıların şifreleri üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını kaydetmişti. Açıklamada tespit edilen 3 kişi hakkında işlem başlatıldığı duyurulmuştu.