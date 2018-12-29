Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan ve "FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz" diyen kişilere inanarak 760 bin lirasını kaptırdığını iddia eden emekli Ali Rıza Irmak, polise başvurdu.

ARSASINI SATTI, KREDİ ÇEKTİ

AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen TCDD'den emekli 63 yaşındaki Ali Rıza Irmak, Ataşehir'deki arsasının satışından elde ettiği 710 bin lira ile bankadan çektiği 50 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdığını belirterek, şikayetçi oldu.

'YAZLIĞIMI SATMAYA HAZIRLANIRKEN BABAM UYARDI'

Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandığını anlatan Irmak, şunları kaydetti: "Bana polis olduğunu söyleyen kişiler 'FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz. Sen vatansever birisin. Yardımına ihtiyacımız var. Arsanı satmanı istiyoruz. Bu alım satım sırasında da onları takip edeceğiz, yakalayacağız.' dedi. Bu kişileri polis sanınca arsamı satıp 710 bin lirayı kuryeyle gönderdim. Daha sonra bir bankada FETÖ'cüler olduğunu, operasyona devam edeceklerini, kendilerine yardım etmesi için bankadan kredi çekilmesi gerektiğini söylediler. 50 bin lira kredi çekmemi istediler. Çektiğim bu parayı da dolandırıcıların gönderdiği kuryeye teslim ettim. Yeniden beni aradılar ve bu kez başka tapulu yeri olup olmadığını sordular. Balıkesir'de bir yazlığımın olduğunu söyledim. Onu da satmamı istedi. Yazlığımı satmaya hazırlanırken 86 yaşındaki babamın 'Bunlar dolandırıcı' uyarısıyla polise başvurdum."

'EMEKLİ MAAŞIMLA KREDİYİ ÖDÜYORUM'

Irmak, şikayetinin ardından, "45 yıllık emeğimi çaldılar. Hala yaşadıklarıma inanamıyorum. Emekli maaşımla çektiğim krediyi ödüyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Lütfen paramı geri getirsinler, mahvoldum" ifadelerini kullandı.