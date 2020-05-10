Keme, domalan, tombalak, topalak, geme, kumi bir çeşit mantarıdır. Mantar 6-10 · 5-6 cm çapında, küre şeklinde, üst kısım basık ve dalgalı, genellikle patates yumrusu şeklindedir. Yüzey genelde düz bazen pürüzlü, geniş oluklara ayrılmış, kırmızımsı-soluk kahverengi, bazen sarımsı veya gül rengindedir. Ekzoperidyum 1-2mm kalınlıkta olup kolayca soyulur.

İlkbaharda yağmur sonrası hemen kuruyan kumlu topraklarda fruktifikasyonu toprak altında yetiştiğinden toprak yüzeyinde oluşturduğu çatlaklardan bulunabilir. Konya ve civarında ve Şanlıurfa ve civarında Kumi otuyla birlikte mikorizal olarak yaşamaktadır.

Protein açısından besleyici ve afrodizyak etkileri ile bilinmektedir.

DOLAMAN MANTARI'NIN FAYDALARI NELERDİR?

Domalan mantarı, düşük oranda doymamış yağ asidi içerdiği için yüksek kolesterole iyi gelen besinlerden biridir. Ayrıca bol miktarda protein içerdiği için kolesterolü sağlıklı bir seviyede tutmayı sağlar.

Frenk maydanozu ve akdiken yaprağı ile şerbet veya lapa yapılarak tüketilen besin, kırmızı et kadar besleyicidir ve geleneksel olarak göz hastalıklarında kullanılır.

Domalan mantarı, omuriliği güçlendiren önemli besinlerden biridir. Özellikle şahtere otu ile birlikte hazırlandığında etkileri daha yoğun hissedilir.

Domalan mantarının bilinen en yaygın ve en eski faydası afrodizyak etkiye sahip olmasıdır.

Önemli bir lif kaynağı olarak tokluk hissi veren besin, lezzeti ile diyet ve vejetaryen menülerinde de yer almaya başlar.

DOLAMAN MANTARI FİYATI NE KADAR?

Karaman'da, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Geçen yıl kilo fiyatı 80 TL'den alıcı bulan ve bu sene az olması nedeniyle 200 TL'ye yükselen domalan mantarının bulunması için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı olduğu biliniyor.