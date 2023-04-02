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6 Şubat 2023... Türkiye'nin hafızasına kazınan en acı günlerden biri. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde büyük can kaybına ve yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilendiği illerden Hatay, depremin anısına seslendirilen bir şarkı için ilham oldu.

Sözü ve müziği Talat Ersoy'a ait olan "Aynı Toprağın Çocuklarıyız" isimli şarkıyı doktorlar ve sağlık çalışanları bir araya gelerek seslendirdi.

Şarkı şu şekilde tanıtıldı: "Bu eserin seslendirilmesi 2023 Şubat depreminde hayatını kaybeden doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, çalışmamıza ilham veren 'Hatay'dan Dünyaya Türkiye İçin Çal' projesinde yer alıp, hayatını kaybetmiş müzisyen arkadaşlarımızın anısına ithaf edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bizler sağlık çalışanları, hekimler, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, yaşanan bu büyük deprem felaketinin acısını derinden hissederken, hayatta kalan kardeşlerimizi gönlümüzdeki en sıcak duygularla kucaklıyoruz. Yitirdiğimiz canlarımızın anısı yaşadığımız sürece hafızalarımızda kalacak ve biz aynı toprağın çocukları, bu anıları gelecek nesillere aktarırken, bir ve beraber olmanın bilinciyle sonsuzluğa doğru ilerleyeceğiz."

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