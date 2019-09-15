Doktor Strange oyuncuları kimler? Doktor Strange filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Doktor Strange dünya galasını 13 Ekim 2016'da Hong Kong'da gerçekleştirdi, 4 Kasım 2016 tarihinde ABD başta olmak üzere birçok ülkede 3D ve IMAX 3D platformlarında yayınlandı. Film dünya çapında 677 milyon dolardan fazla hasılat elde etti, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve özellikle görsel efektleri, oyuncu kadrosunun performansı ve müzikleri beğenildi. Doktor Strange filminden ayrıntılar haberimizde.

DOKTOR STRANGE OYUNCULARI KİMLER?

Scott Derrickson'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Doktor Strange filminin oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch (Stephen Strange / Doktor Strange),Chiwetel Ejiofor (Baron Karl Mordo),Rachel McAdams (Christine Palmer),Benedict Wong (Wong),Michael Stuhlbarg (Nicodemus West),Benjamin Bratt (Jonathan Pangborn),Scott Adkins (Lucian, Mads Mikkelsen (Kaecilius) ve Tilda Swinton (Kadim Kişi 'Ancient One') yer alıyor.

DOKTOR STRANGE FİLMİ KONUSU

Doktor Stephen Strange işinde oldukça başarılı olan bir beyin cerrahıdır fakat korkunç bir trafik kazasından sonra ellerini düzgün kullanamaz hale gelir. Çaresiz duruma düşen Strange, Jonathan Pangborn adındaki belinden aşağısı felçli bir hastanın mucizevi bir şekilde iyileştiğini öğrenir ve Pangborn, Strange'i Himalayalar'da bulunan Kamar-Taj'a yönlendirir. Burada Kadim Kişi (Ancient One) ve onun öğrencileri ile tanışan Strange'i hiç tahmin etmediği bir macera beklemektedir.