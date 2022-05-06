Avengers önemli karakterlerinden Dr Strange'e İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch can vermektedir. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başaran Dr Strange, ilk filmin ardından ikinci filmi Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında oyuncu kadrosu ve konu filmin konusu merak edilip araştırılırken, filmin vizyon tarihi merak konusu oldu. İşte Dr Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi hakkında merak edilenler...

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİN KONUSU NE?

Doktor Strange"in devam filmi olan "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"taki olayların sonrasındaki bir zamanda geçecek. Filmde çoklu evrenlerle ilgili daha çok şey öğreneceğiz.

Orijinal “Örümcek Adam” üçlemesinin yönetmen koltuğunda Sam Raimi, “Doktor Strange” devam filmiyle geri dönüyor. Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'da kadrodaki isimler arasında.

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİN OYUNCULARI KİMLER

Benedict Cumberbatch

Elizabeth Olsen

Rachel McAdams

Benedict Wong

Chiwetel Ejiofor

Xochitl Gomez

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİN VİZYON TARİHİ

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'nın 6 Mayıs 2022'de vizyona girdi.