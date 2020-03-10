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“İnsanların endişeli olduğunu biliyorum ama tekrar söylüyorum panik yapmanın zamanı değil diye konuşan Dr. Mehmet Öz, "Korunma yöntemlerini öğrenme ve hazırlık yapma zamanıdır" diye konuştu.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Dr. Öz ve ekibi yayınladığı grafik ve videoda yaşam tarzı tavsiyelerinden, hijyen ayrıntılarına dek evlerde tedarik edilmesi gereken malzemelerden, bağışık güçlendirici gıdalara kadar bilinmesi gerekenleri sıraladı.

İŞTE ÖZ'ÜN HAZIRLADIĞI GRAFİKLE YAPILMASI GEREKENLER