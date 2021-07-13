Doktor cinayetinde mütalaa açıklandı

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre savcı, suçun canavarca hisle oluşmadığını ve kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediği kanaatiyle müebbet hapsini talep etti. Kaan Erol ailesinin avukatı, "Bu kabul edilemez" diyerek mütalaayı kabul etmediğini belirtti.