Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor D.D.K., geçen yıl bisikletiyle hastanenin içerisine girdi. Koridorda bisiklet süren D.D.K. iddiaya göre ameliyathaneye girdi. Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor tepki çekti. Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı. Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."