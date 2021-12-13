İki kulağı da olmayan Alperen için şarkı söylediler

İzmir Bornova'da Fidan Funda Çelik ve Köksal Çelik çiftinin doğuştan iki kulağı olmayan oğulları 3 yaşındaki Alperen'in sağlığına kavuşabilmesi için ABD’de ameliyat olması gerekiyor. Nadir görülen microtia hastalığıyla dünyaya gelen Alperen'in tedavisi ise ABD’de yapılabiliyor; ancak ameliyatın maliyeti 200 bin dolar.

Farklı meslek gruplarından amatör sanatseverlerin oluşturduğu müzik topluluğu olan Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu, Gökkuşağı Konserleri serisi kapsamında bu defa Alperen için şarkı söylediler.

Ömer Öcal ve Esra Sarıca

ALPEREN İÇİN İKİNCİ KONSER 27 ARALIK'TA

2012 yılında kurulan bir sanat topluluğu olduklarını söyleyen Mozaik Müzik Topluluğundan Esra Sarıca, "Biz, hepimiz farklı meslek gruplarından sanatseverleriz. Hobi için topluluğun kurucusu, akademisyen ve müzisyen Ömer Öcal hocamız şefliğinde şarkı söylüyoruz. Her yıl Gökkuşağı konserleri adı altında, çalıştığımız şarkıları gerçekleştirdiğimiz konserlerde söylüyoruz. İki defadır doğuştan iki kulağı olmayan Alperen için konser yapıyoruz. Bu konserler için davetiyelerimiz mevcut ve sayfalarımızda duyuruyoruz. Alperen'in bir kulağı için güzel yardımlar topladık. Şimdi aynı desteği ikinci konserimizde de sağlamak istiyoruz. Diğer konserimiz de 27 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Sahnesinde saat 20.15'de gerçekleşecek. Şarkılarımızı yine Alperen için söyleyeceğiz, umarım bir gün o da bizi duyabilir" dedi.

Dr. Özgür Şamilgil

BİR KULAK İÇİN GEREKLİ YARDIM TOPLANDI

Bir kulak için yardımın tamamlandığını kaydeden Sarıca, "İkinci kulak için de ne kadar katkı sağlarsak o kadar kârdır gözüyle bakıyoruz. Konserlerimizden bir hayırseverin bunu duyup yardımcı olabilmesi en büyük amacımız."