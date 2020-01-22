Doğuş ve Mustafa Yılmaz: Çok emek verdik - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Doğuş, söz ve müziği kendisine ait olan "Duy" isimli albümünün ilk klibini "Keşke" şarkısına çekti.

Şarkıda Mustafa Yılmaz ile düet yapan Doğuş, soğuk havaya aldırış etmedi. Çekimlerin ilki Sapanca'da, ikincisi ise Karaköy'de gerçekleşti. Eksi 3 derecede çekilen klibin çekimleri 24 saat sürdü.

Set arasında basın mensupları ile bir araya gelen Doğuş ve Mustafa Yılmaz, "Bu şarkılar için uzun süredir çalışıyoruz. Çok emek verdik. Farklı bir klip sizleri bekliyor" dedi. Öte yandan Doğuş, albümde yer alan 5 şarkısını da kliplendireceğini söyledi.