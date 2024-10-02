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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim'e özel 2 konser

        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim'e özel 2 konser

        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Galataport İstanbul'da vereceği iki özel konserle kutlayacak. DÇSO'ya, Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahnede eşlik edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 01:09 Güncelleme: 02.10.2024 - 01:09
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        DÇSO'dan 29 Ekim'e özel 2 konser
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        Geleneksel hale gelen Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) Cumhuriyet Bayramı konserleri, bu yıl da 29 Ekim’de Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 16.30’da izleyicilerle buluşacak. Her iki konser de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

        Görkem Ezgi Yıldırım
        Görkem Ezgi Yıldırım

        Konserlerin şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen üstlenecek. Yaklaşık 70 yetenekli DÇSO öğrencisinin sahne alacağı bu muhteşem müzik şöleninde, Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahne alacak.

        Ezgi Karakaya
        Ezgi Karakaya

        Konserlerin hazırlık süreci de en az kendisi kadar etkileyici. Türkiye genelinde 6 farklı ilde eş zamanlı yapılan provalara, 24 üniversiteden yaklaşık 140 öğrenci katılıyor. Bu 6 hafta süren yoğun çalışma dönemine, DÇSO Sanat Kurulu’ndaki 4 şefin yanı sıra 3 yardımcı eğitmen de katkı sağlıyor.

        Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu en unutulmaz şekilde yansıtmak üzere hazırlanan repertuvar, klasik batı müziği eserleriyle birlikte, bayram ruhunu derinden hissettirecek marşları da içeriyor.

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        #Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası
        #Görkem Ezgi Yıldırım
        #Ezgi Karakaya
        #29 Ekim
        #cumhuriyet bayramı
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