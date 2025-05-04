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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? 5 bin tl 60 ay doğum yardımı ödeme tarihleri belli oldu mu?

        Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan doğum yardımı desteği için başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İlk, ikinci ve üçüncü çocuk için farklı miktarlarda ödeme sağlanan bu destek programında, anne ya da babadan herhangi bir gelir kriteri aranmıyor. Doğumun ardından gerekli belgelerle başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerden faydalanabiliyor. Peki, doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:00
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        • 1

          Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği doğum yardımı başvuruları artarak devam ederken, şimdiye dek 169 bin 921 kişinin programa başvurduğu bildirildi. İkinci ve sonraki çocuklar için 5 yıl boyunca sürecek destek paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen ilk ödeme tarihini de kamuoyuyla paylaştı. İşte, 2025 yılına ait doğum yardımı ödemeleriyle ilgili en güncel bilgiler ve merak edilen detaylar...

        • 2

          DOĞUM YARDIMINA 287 BİN 518 BAŞVURU YAPILDI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı.

          Ödemelerin herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Doğum desteklerine başvuruları, 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti" ifadelerini kullandı.

        • 3

          1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

          İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

          2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

          3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        • 4

          DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

          "Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayımız 29 bin 879. 3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında.15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan."

        • 5

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

          Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

          DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

          “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerim

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