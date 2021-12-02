İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısı 1 Aralık'ta gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma primleri de asgari ücret zammına göre belirlenecek. İşte Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre SGK borçlanma primlerinde görülecek değişiklikler...

SGK’YA BORÇLANMA PRİMLERİ ARTACAK MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı vs şeklindeki borçlanma primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor.

Borçlanmayı bu yıl sona ermeden yapanlar günlük 38,16 TL prim ödeyerek borçlanabilirler. Borçlanmayı aralık ayında değil de 1 Ocak’tan sonra yapanlar ise asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak daha yüksek prim ödemek zorunda kalacaklar.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum sonrası ücretsiz izin kullanan veya çalışmaya ara veren kadınlar da her bir çocuk için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyorlar. Borçlanma hakkı üç çocuğa kadar tanınıyor. Bir kadın bu şekilde 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyor.

Doğum borçlanması normalde sigortalı çalışmaya başladıktan sonra boşta geçen süreler için yapılıyor. Ancak, staj sigortası yapmış kadınlar da staj ile normal sigortalı çalışma arasındaki dönemde doğan çocukları için borçlanma yapabiliyorlar. Staj sigortası sayesinde bu şekilde borçlanma yapan kadınların sigorta başlangıç tarihleri, borçlanma yapılan süre kadar geriye çekildiği için daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.

DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ NE OLACAK?

2021 yılının sonuna kadar en düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışanlar, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptığında 27 bin 475 lira ödeyecek. Yeni yılda ise doğum borçlanması maliyeti asgari ücret yüzde 24 arttığında 34 bin liraya, yüzde 33 oranında arttığında ise 36 bin 540 liraya çıkacak.