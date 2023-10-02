Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, geçtiğimiz ay katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik olmuştu. Gıda alerjisi olan 42 yaşındaki Manço, erken müdahale sayesinde ucuz atlattığını belirtmişti.

"Bu ara dertler peşimi bırakmıyor. Vardır sebebi. Sağlığa gelmesin de..." diyen Barış Manço, bu kez evinin çatısının yoğun yağmur yağışının ardından evinin tavanının çökmesiyle zor bir hafta sonu geçirdi.

KUŞLAR EVİNİ BAŞINA YIKTI

Doğukan Manço, "Kuşlar evimi başıma yıktılar! Gecem kabus gibi geçti. Yoğun yağmur yağışlarının ardından dün gece tavan ufak ufak sızdırmaya başladı. Sabaha kadar temizlikle uğraştım. Ardından gitgide büyüdü ve sabah iki dakikada bir 20 litrelik kovayla su boşaltmaya başladım" dedi.

Doğukan Manço, "Çatıcılar gelene kadar da evim harap oldu. Tavanlar bitti, parkeler şişti, su aşağı kata indi. Çatıyı iki sene önce bakımdan geçirmiştim ama kuşlar bütün su giderlerini tüyleri ve yemek atıklarıyla tıkamışlar. Ne diyeyim? Buna da şükür. Vardır Allah'ın bir takdiri..." şeklinde konuştu.