Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın olan bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla hazırlanan videolarda Barış Manço'nun şarkıları kullanıldı.

Merhum sanatçının oğlu Doğukan Manço konuyla ilgili Instagram hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

"TÜM SİYASİLER TARAFINDAN SAYGI GÖSTERİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

İşte Manço'nun sosyal medya hesabından yayınladığı o duyuru:

Değerli Barış severler,

Barış Manço'nun ailesi olarak bugüne kadar O'nun biz sevenlerine bırakmış olduğu eserlerinin (taraf gözetmeksizin) hiç bir siyasi amaç için kullanılmasına müsade etmedik. Bizim, Barış Manço'nun tarafsızlığı ve birleştiriciliğine inanarak ve bu değerleri korumak adına verdiğimiz prensip kararımıza, siz sevenleri huzurunda, tüm siyasiler tarafından saygı gösterilmesini rica ediyoruz.