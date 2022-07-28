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Doğukan Manço 'Ben Adam Olmam' klibi için otomobilinden oldu

Doğukan Manço, kısa bir süre önce yayınladığı 'Ben Adam Olmam' isimli şarkısının klip çekiminin kamera arkası görüntülerini hayranlarıyla paylaştı. Manço, klipte merhum sanatçı Rasim Öztekin'in eski arabası olan, 'Muhittin' adını verdiği klasik otomobili de kullandı. Senaryo gereği bozulan araç, sıcak havada yapılan çekimler sırasında gerçekten arızalandı

28.07.2022 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
Doğukan Manço 'Ben Adam Olmam' klibi için otomobilinden oldu - Magazin haberleri
Senaryo gerçek oldu
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HABERTURK.COM

DJ ve prodüktör Doğukan Manço, 'Ben Adam Olmam' klibinin kamera arkası görüntülerini YouTube kanalında yayınladı.

Doğukan Manço, klibinde merhum sanatçı Rasim Öztekin'in eski arabası olan, 'Muhittin' adını verdiği klasik otomobili de kullandı. Senaryo gereği bozulan araç, sıcak havada yapılan çekimler sırasında gerçekten arızalandı ve su akıtmaya başladı.

Manço, çekimlerde kullandığı yangın söndürme tüpünü de yüzüne doğru tutunca zorlu anlar yaşadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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