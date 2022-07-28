Senaryo gerçek oldu

DJ ve prodüktör Doğukan Manço, 'Ben Adam Olmam' klibinin kamera arkası görüntülerini YouTube kanalında yayınladı.

Doğukan Manço, klibinde merhum sanatçı Rasim Öztekin'in eski arabası olan, 'Muhittin' adını verdiği klasik otomobili de kullandı. Senaryo gereği bozulan araç, sıcak havada yapılan çekimler sırasında gerçekten arızalandı ve su akıtmaya başladı.

Manço, çekimlerde kullandığı yangın söndürme tüpünü de yüzüne doğru tutunca zorlu anlar yaşadı.