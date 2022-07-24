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Kapadokya'daki 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nin ikinci gününün kapanışını yapan DJ ve prodüktör Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.

Ancak Manço, kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık'ın finali, 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' adlı şarkılarıyla yapmasına sinirlendi.

"TESADÜF MÜ?"

Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Doğukan Manço, Bastık'a "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" sözleriyle tepki gösterdi.

Şarkıcı Zeynep Bastık, Doğukan Manço'nun paylaşımının ardından henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.