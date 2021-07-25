1,5 yıl aradan sonra çıktı 0:00 / 0:00

Pandemi sürecinde yeni şarkılar hazırlayıp, Youtube kanallarında farklı projelere imza atan Doğukan Manço, temmuz ayının gelmesiyle 1.5 yıl aradan sonra DJ kabinindeki yerini aldı

HABERTURK.COM

Düzce, Datça, Avşa ve Enez'de sahneye çıkan Doğukan Manço, kendisini dinlemeye gelenlere çok eğlenceli geceler yaşattı. Tüm müzisyenler gibi kendisinin de sahnede, kabin başında olmayı çok özlediğini dile getiren Doğukan Manço, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen organizasyonlarında renkli performansı, sahne showları ve 90'lardan günümüze çaldığı hit şarkılarla seyircisiyle hasret giderdi.

Arabalara merakı ile bilinen, profesyonel drift pilotu, kendi arabalarını tasarlayan Doğukan Manço, uzun yol yapmayı çok seviyor. Yolculuklarını renkli hale getiren Manço, turnelerinde tüm yolculuklarını kendi kullandığı arabası ile yaparken, molalarda eğlenceli fotoğraflar çekiyor. DJ performansları ile tüm yazı Ege ve Akdeniz'de geçirecek olan Doğukan Manço, eylül ayında ise yeni teklisini yayınlayacak.