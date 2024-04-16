Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlarda yerini aldı

Işkının Elazığ çevresinden geldiğini belirten satıcı Fuat Nazik, "Işkın Alacakaya ve Guleman çevresinden geliyor. Biz de burada satışını gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da burada satmamıza izin veriyor. Batı'da özellikle Alanya’da muz yetişir, bizim burada ise muz budur.