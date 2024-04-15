Okan Buruk'tan tarihi performans: Daha çok kenetleneceğiz!
Alanyaspor karşısında farklı kazanan Galatasaray'da Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu. Sarı-Kırmızılıların Teknik Direktörü mücadele sonrasında önemli açıklamalarda bulundu
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
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Süper Lig'de arka arkaya 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti.
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Galatasaray Teknik Direktörü 20 maçlık seri ile Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu.
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Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, bu başarıyı yaşamıştı.
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Başarılı teknik adam mücadele sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
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"İLK YARI BİRAZ UYUDUK!"
"İlk yarı aslında biraz daha yavaş oynadık. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakip boşluklar verdi ama ilk yarı biraz uyuduk. İkinci yarı ile birlikte daha çok rakip kaleye gittik. Golü hissettiğimiz dakikalar başladı. Barış Alper Yılmaz, Hakim ve Mauro'nun golleriyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İlk golü bulduk, özgüven arttı ve maç değişti. 2-0 sonrası maçı bitirdik. Önemli bir takıma karşı kazandık ve gol yemeden bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman eşleşmelerde sıkıntılar oldu. Önemli bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor da iyi takım, onlara da başarılar."
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"KEREM AKTÜRKOĞLU DEĞERLİ BİR OYUNCUMUZ"
"Kerem Aktürkoğlu değerli bir oyuncumuz. Taktiksel bir değişiklik yaptık. Çok önemli oyuncularımız, geniş bir kadromuz var. Üzülmeler olabilir. Her oyuncuyu oynatamıyorum. Bu benim için manevi olarak zor. Hepsini oynatmak istiyoruz ama tercihler de yapmak lazım. Her şeyden önemlisi takım başarısı."
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ŞAMPİYONLUK YORUMU
"Son 6 hafta, daha çok kenetleneceğiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. İyi oyunculara, iyi insanlara sahibiz. Aynı ciddiyetle şampiyonluğu yakalamak istiyoruz."
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SÜPER KUPA SÖZLERİ
"Fenerahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz."
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