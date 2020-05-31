Doğu Karadeniz'in gözdesi Ayder Yaylası turizm sezonuna hazırlanıyor - RİZE

AA

Günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası'nda, kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.Bunun yanı sıra Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerin kapalı tutulduğu dünyaca ünlü turizm merkezi yaylada, yeni sezona hazırlanılıyor.Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayder Yaylası'ndaki işletmelerin Kovid-19 sebebiyle yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu söyledi.Normalleşme sürecinin başlamasıyla yavaş yavaş işletmelerin açıldığını ifade eden Sarı, "Tüm dezenfeksiyon kurallarına uyularak ve tedbirler alınarak hazır vaziyete gelindi. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla bölgemize ziyaretlerini yapabilirler." dedi.Sarı, Ayder Yaylası altyapı çalışmalarının da hızla devam ettiğini vurgulayarak, "Bu çalışmalar da 15-20 gün içerisinde bitecek ve daha güzel bir Ayder olarak hizmet vereceğiz. Bu yaz herkesi tertemiz havasıyla yaylalara davet ediyoruz." diye konuştu.Sarı, Ayder'e gelecek vatandaşların, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uymalarını da istedi.