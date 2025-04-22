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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Doğu Ekspresi’nde Cinayet Maximum Uniq'te

        Doğu Ekspresi’nde Cinayet Maximum Uniq'te

        Tiyatro Ak'la Kara, Agatha Christie'nin en ikonik eserlerinden Doğu Ekspresi'nde Cinayet'i 6 Mayıs'ta Maximum Uniq sahnesinde izleyiciyle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:55
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        Doğu Ekspresi'nde Cinayet Maximum Uniq'te
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        Dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin en ikonik eserlerinden Doğu Ekspresi’nde Cinayet, Tiyatro Ak’la Kara’nın modern yorumu ile 6 Mayıs’ta Maximum Uniq sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Usta dedektif Hercule Poirot’nun akıl dolu soruşturması, etkileyici sahne tasarımı ve sinematik detaylarla tiyatro sahnesinde hayat buluyor.

        Agatha Christie’nin 1933 yılında İstanbul’daki Pera Palas Oteli’nde kaleme aldığı bu klasik, ilk kez Türk tiyatrosuna uyarlanıyor. Oyunun rejisinde Atilla Şendil ve Savaş Özdural’ın imzası bulunurken, dedektif Hercule Poirot karakterine Atilla Şendil hayat veriyor. Kadroda Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu gibi deneyimli isimler yer alıyor.

        Oyun, İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi’nde işlenen gizemli bir cinayetin ardından, tren karlı dağlarda mahsur kalınca devreye giren Poirot’nun zamana karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Herkesin şüpheli olduğu bu olayda ipuçları bol ama cevaplar karmaşık. Yolcuların sırları bir bir ortaya dökülürken, seyirci de bu heyecan dolu soruşturmanın parçası oluyor.

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        #Maximum Uniq
        #Tiyatro Ak’la Kara
        #Doğu Ekspresi’nde Cinayet
        #Agatha Christie
        #tiyatro
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