Doğu Ekspresi turu kaç gün sürüyor, güzergahları ve durakları neresi? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları
TCDD Taşımacılık tarafından Ankara ile Kars arasında karşılıklı olarak düzenlenen anahat treni Doğu Ekspresi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yataklı, kuşetli ve yemekli vagonlu olarak yolcularına çeşitli alternatif sunan Doğu Ekspresi turunun süresi, güzergahı ve bilet fiyatları gibi bilgiler merak ediliyor. Peki Doğu Ekspresi turu kaç gün sürüyor, güzergahları ve durakları neresi?
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Kış aylarının en çok tercih edilen seyahatlerinden biri olan Doğu Ekspresi turu Aralık ayında başlıyor. Turistik Doğu Ekspresi 23 Aralık 2024 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında hizmet verecek. İşte Doğu Ekspresi turu süresi, bilet fiyatları gibi detaylı bilgiler
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DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN?
Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlıyor. İlk seferine Ankara'dan başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi masalsı bir yolculuğun ardından son durağı Kars'a varacak.
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DOĞU EKSPRESİ FİYATLARI NE KADAR?
Kar's Otel Müdürü ve Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi olduğunu belirtti.
Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, “Malumunuz kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresi de faaliyete başlıyor. 23 Aralık ve 2 Mart tarihleri arasında faaliyete başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'ne çok yoğun bir ilgi var. Özellikle Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma şeklinde hareket ederken, Kars'tan da Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri seferler düzenliyor. Bu seferlerle birlikte biletleri ortalama kişi başı 5 bin lira olurken, aynı zamanda tur operatörlerinin de Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlandırmaları oluyor. Bunlar ortalama 20 bin ile 30 bin lira arası fiyat farklılıkları gösterebiliyor” dedi.
Duman, “Bu durum da Turistik Doğu Ekspresi'nin doğal güzellikleri, nostaljik yapısını sunmasıyla birlikte Erzurum, Kayseri, Sivas, Erzincan şehirlerimizde de aynı zamanda ortalama 2,5 ve 4 saatlik duraklamalarla şehrin güzelliklerini gösteriyor. Biz de Kars turizmi olarak UNESCO Kültür Dünya Miras Listemizdeki Ani Ören Yeri ile Baltık mimarisi özellikli yapılarımızla Çıldır Gölümüz ile kristal karlar diyarı Sarıkamış ile sezona hazırlığımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.
Öte yandan 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara'dan başlayacak olan yolculuk sırasıyla Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden 31 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'ta son bulacak.
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Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri TCDD'de 5 bin 250 liraya satılırken, paket program hazırlayan tur operatörlerinin satışa sunduğu Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlar ise 20 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.
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DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHLARI
Ankara - Kars, Kars - Ankara arası bir güzergâha sahip olan Doğu Ekspresi durakları ise Ankara – Kırıkkale – Kayseri – Sivas – Erzincan – Erzurum – Kars istikametinde ilerliyor.
Ankara Tren Garı’ndan hareket eden Doğu Ekspresi; Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum şehirlerinden geçerek Kars’a ulaşıyor. Turistik Doğu Ekspresi’nin 29 durağı bulunuyor ve tren Kırıkkale, Sivas, Erzincan ve Erzurum istasyonlarında duruyor.