Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin koronavirüs molası bitiyor. Aralık ayı itibarıyla Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, seferlere 2020 Mart ayının ortasından itibaren ara verildiğini hatırlatarak “Ankara-Kars arasındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara' dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan Çarşamba, Cuma; Kars' tan Cuma ve Pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek” dedi.

“Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan 22.20’de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor” diyen Karaismailoğlu, trenin sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluştuğunu kaydetti.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasında söz konusu seferlerin bilet fiyatlarına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.