Doğu Demirkol sezona İzmir'de başladı

Doğu Demirkol, 2019'un ilk 7 ayında 144 kez sahneye çıktığı Türkiye ve Avrupa turnesinin ardından yeni sezon gösterilerinin ilki için İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sevenlerinin karşısına çıktı. Demirkol, İzmirlilere attırdığı kahkahayla yeni sezondaki gösterilerinin de ne ölçüde komedi içerdiğini gözler önüne serdi. Doğu Demirkol, bilet bulamayan ve salon önünde tezahürat yapan hayranlarını salona aldırarak misafir etti. Ünlü komedyen, yeni hikâyeler eklediği gösterisinde İzmirlilere keyifli bir akşam yaşattı.

Demirkol; ailesiyle ve arkadaşlarıyla olan anılarından, kariyerinden ve gözlemlediklerinden kesitler sunduğu gösterisinde seyircilere attırdığı kahkahayla komedyenlikte kısa sürede edindiği konumun alt yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gösteri bitiminde uzun kuyruklar oluşturan İzmirli hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Demirkol, film çekimlerinin ardından gösteri sayısını artırarak bu sezon da Türkiye'yi il il gezeceğini söyledi.

Doğu Demirkol'un gösterileri ekim ayında Rotterdam ve İstanbul'da devam edecek.

12 Ekim - RotterdamTheaterZuidplein

21 Ekim - Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)

31 Ekim - Cadde Bostan Kültür Merkezi Büyük Salon (CMK )