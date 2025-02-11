Doğu Demirkol'dan 'namaz' sorusuna cevap

Hayatının anlatıldığı 'Doğu' dizisinin 3'üncü sezonuyla bir süredir gündemde olan Doğu Demirkol, internette kendisiyle ilgili aratılan sorulara yanıt verdi.

Evet, bu bir şaka. Bunu yazınca Cannes çıkıyor. Cannes Film Festivali'nde ben ortada durdum ve Hazar Ergüçlü ile Nuri Bilge Ceylan'ı kapatmış oldum.

Yüksek lisans öğrencisi olduğumu biliyordum ama atılmışım. Beni her sene arıyordu bölüm başkanı; "Oğlum, devam edecek misin? Bak, atmayalım" diye...

"Doğu Demirkol namaz kılıyor mu?"

Namaz kılıyorum evet, namaz kılma özelliğim var ama bu bir şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez. 'Hem namaz kılıyor hem ne biçim şeyler yapıyor' diye çok mesaj geliyor. Ben namaz kılan insan için doğru temsil değilim. Ben kendi çapımda namaz kılıyorum. Namazın yanı sıra onu dengeleyecek günahlarım da var. Günahlarımı dengelesin diye namaz kılıyorum belki de...

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"Doğu Demirkol ile Mehmet Demirkol akraba mı?"

Kendisini çok severim. Ona da soruyorlarmış ama öyle bir akrabalık yok.