Yıllara meydan okuyan camiler Ramazan'a hazır

AA

Ramazanda vatandaşların huzurlu şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Siirt'te aralarında tarihi yapıların da bulunduğu camiler, Kur'an kursları ve mescitlerde temizlik yapıldı.

Yerli ve yabancı turistler tarafından da ziyaret edilen, ibadete açık tarihi yapılar ve diğer camilerde temizlik, müftülük ve belediye iş birliğiyle ramazan için oluşturulan özel ekiplerce gerçekleştirildi.

Ses ve ışık sistemlerinin de kontrol edildiği camilerde, temizlik çalışmalarının, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde ramazan boyunca periyodik yapılması planlanıyor.





Diyarbakır

Diyarbakır'da merkez ve ilçelerdeki 2 bin 95 cami ile 300 Kur'an kursu temizlendi.

İl Müftü Vekili Mahmut Yıldızbaş, AA muhabirine, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami ve tarihi Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi başta olmak üzere kentteki tüm camilerde ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl belirlenen temanın "Ramazan ve Doğruluk" olduğunu ifade eden Yıldızbaş, ramazan süresince Kur'an kursları ve camilerde vaaz ile hutbelerde bu tema kapsamında söyleşi, sohbet programları ve toplantılar yaparak vatandaşları bilgilendireceklerini belirtti.

Tüm camilerde Kur'an okunarak, mukabele geleneğinin sürdürüleceğini dile getiren Yıldızbaş, "Pandemi zamanında camilerimiz tedbirler çerçevesinde açıktı fakat faaliyetlerimizi yürütemiyorduk. Çok şükür ki bu yıl mukabele okunacak, teravih kılınacak. Günde 5 vakit namaz ve çekilecek tespihlerle ramazanımızı güzel bir şekilde geçireceğiz inşallah." diye konuştu.

Yıldızbaş, "Ramazanda dikkat edilen hususlardan biri de hijyen ve temizlik. Belediyelerimizin desteğiyle camilerimiz temizleniyor, hijyenik hale getiriliyor. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı ramazan gelince vatandaşların sevincini karşılamak için daha fazla gayret gösteriliyor. Tüm camilerimizle ramazana hazırız. İnşallah ramazan boyunca vatandaşların o manevi iklimi yaşaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mardin

Mardin'de ramazanda din hizmetinin aksatılmadan sürdürülmesi için müftülük ve belediye tarafından gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda, ramazan için özel ekipler oluşturuldu.

"Medeniyetler şehri" Mardin'de aralarında tarihi yapıların da bulunduğu 1175 caminin genel temizliğini yapan ekipler, ay boyunca belirli günlerde bu çalışmaları sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Salih Gökçe, 10 ilçeyi kapsayacak şekilde periyodik program hazırladıklarını söyledi.

Ramazanın gelmesiyle hijyenik bir ortam sağlamak için ibadethane temizliklerini artırdıklarını dile getiren Gökçe, "Müslüman kardeşlerimizin hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmaları için gayret gösteriyoruz. Valimizin bu hassasiyeti bizi ayrıca mutlu ediyor. Şimdiden bütün Müslüman kardeşlerimin ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Veysi Sincar ise belediye ekiplerinin yaptığı temizliği gördüklerini, bundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Camilerimiz ramazana hazırlandı. Allah çalışanlardan razı olsun." dedi.

Elazığ

Elazığ'da müftülük, belediye, cami dernekleri ve vakıfların destekleriyle, başta 4 bin yıllık kültüre sahip Harput Mahallesi'ndeki tarihi yapılar olmak üzere kent genelindeki 1030 cami ramazan için hazır hale getirildi.

Bu kapsamda camilerin genel temizliği yapıldı, ses sistemleri gözden geçirildi, kandil ve ışıklandırmaları kontrol edildi, bazılarının minarelerine mahya asıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın, rahmet ve bereket ayı ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle son 2 yılda vatandaşların teravih namazlarını bir arada kılamamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatan Aydın, bu yıl salgının etkisinin zayıflamasıyla bu üzüntünün sona ereceğini kaydetti.

Aydın, her şeye rağmen hijyen tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğine işaret ederek, "Ramazan birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın zirveye ulaştığı müstesna bir ay." ifadelerini kullandı.

İl genelinde vatandaşların camilerde ibadetlerini rahatça yapabilmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Aydın, camilerde mukabelelerin hangi hafızlar tarafından hangi vakitte okunacağının belirlendiğini, hatimle teravih namazı kılınacak camilerin tespit edildiğini söyledi.

Ayrıca Bölge Camisi'nde iftar verileceğini dile getiren Aydın, ramazanın tüm İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Siirt

Siirt'te tarihi Ulu Cami'nin de aralarında bulunduğu 648 camide ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Din görevlilerince koordine edilen çalışmalarla, camilerde temizlik ve ses sistemi kontrolü yapıldı.

Kentte Hacı Hamza Aras Camisi'nde hatimle teravih namazı kılınacak, Abdulhakim Sancak Çarşı, Ensar ve Kadir camilerinde de tefsirli mukabele programları düzenlenecek.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'ndeki Üniversite Camisi'nde de valilik, belediye ve müftülük iş birliğiyle her gün 350 öğrenciye iftar verilecek.

Tarihi Ulu Cami imamı Nezir Obut, mübarek ramazanı karşılamaya hazır olduklarını söyleyerek, "Salgın nedeniyle ara verilen teravih namazını idrak etmenin heyecanı içindeyiz. Öğle namazından sonra her gün camide mukabeleler okutulup vaaz verilecek. Ramazan vesilesiyle tüm hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Temizlik çalışması da ramazanda daha özellikli yapıldı. Caminin içi ve halılar temizlendi. Ramazanın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.