Yaklaşık 1 trilyon doları bulan ekonomik büyüklüğe ulaşan uzay ve uydu ekosistemi, 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı- Global Sat Show’da masaya yatırıldı. Uydu üreticileri ve operatörlerinden, mekanik ve alet sağlayıcıları ve ekipman üreticilerine kadar pek çok şirketin yer aldığı fuar kapsamında düzenlenen online toplantıların ilkine Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım’ın açıklamaları damga vurdu.
Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) Genel Sekreteri Aarti Holla-Maini tarafından yönetilen ‘Türkiye Uzay Ajansı ve Stratejisi’ başlıklı webinarda konuşan Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk sürprizinin gelecek yıl açılacak olan Doğu Anadolu Uzay Gözlemevi olduğunun müjdesini verdi.
Yıldırım, "Doğu Anadolu Uzay Gözlemevi 4 m çapında aktif bir birincil aynaya sahip olacak ve uyarlanabilir optik teknolojisi ile donatılacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk çalışması olacak. Bunun için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Verilen bilgiye göre Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) sayesinde, Türkiye'de ilk kez kızılötesi bölgede de gözlem yapılabilecek. Gözlemevi, kentteki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde faaliyete alınacak. DAG hizmete girdiğinde Türkiye’nin en büyük teleskobu unvanına sahip olacak.
Türkiye'de uzay ile ilgili çalışmaları desteklediklerini söyleyen Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, "Üniversiteden tüm ölçekteki şirketlere kadar uzay ile ilgili olan tüm paydaşları destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
TURKSAT 6A, YÜZDE 60 YERLİ ÜRETİLECEK
TURKSAT uydularının artık yerlileşmeye doğru gittiğini belirten Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:
"TURKSAT 5A ve 5B uyduları yakında uzaya yollayacağız. TURKSAT 6A ile artık uyduları kendimiz üretmeye başlayacağız. Yüzde 60 yerlilik oranıyla üretilecek ilk uydu olacak. Elektrik yönetim ünitesinden güneş sensörüne, uçuş bilgisayarından farklı antene kadar bir çok ürün yerli üretim olacak."
Türkiye'de 15 üniversitenin uzay ile ilişkili bölümlerinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, gençlerin uzay ile ilgili bölümlere ilgilerinin çok yüksek olduğunu ve Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları ve yerlileştirme sayesinde bu bölümlerin sayılarının daha da artacağına inandığını belirtti.
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