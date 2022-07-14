Hafta sonu yapılacak festival için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Taşdemir, "Festivalde çocuk oyun etkinlikleri, su oyunları, flyboard gösterisi ve kano gibi birçok etkinlik olacak. Ulusal ve yerel sanatçılarımız sahne alacak. Geçen sene de burada dolu dolu geçen bir festival yapmıştık ve 20 binden fazla katılım olmuştu. Cumartesi ve pazar günü yapılacak festivale herkesi davet ediyoruz" dedi.