Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Doğu Akdeniz'de gözlemlenen flamingo sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı

        Doğu Akdeniz'de gözlemlenen flamingo sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı

        Türkiye'nin önemli sulak alanlarının yer aldığı Doğu Akdeniz'de, flamingo sayısı geçen yılın kış ortası su kuşu sayımının iki katını aşarak 23 bin 303 olarak kayda geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçen yıla göre iki katına çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Asya'nın batısının içinde bulunduğu "Batı Palearktik" olarak adlandırılan bölgeyle eş zamanlı yürütülen kış ortası sayımında bu yıl 70 türden 311 bin 945 su kuşu tespit edildi.

        Doğa Araştırmaları Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü adına yürüttüğü kış ortası sayımında, Doğu Akdeniz'in 15 sulak alanında 23 bin 303 flamingo gözlemlendi.

        Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından olan bölgede geçen yıl 11 bin 268 olarak kayda geçen flamingo sayısındaki yüzde 106,8'lik artış dikkati çekti.

        REKLAM

        En fazla flamingo, Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagünü'nde gözlemlendi.

        "FLAMİNGOLARDAKİ ARTIŞ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLDU"

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdür Yardımcısı Hilmi Çatal, Doğu Akdeniz'de bu yıl kış ortası su kuşu sayımının 17-22 Ocak'ta tamamlandığını söyledi.

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de toplam 311 bin 945 su kuşu sayıldığını belirten Çatal, tür olarak en fazla sakar mekenin gözlemlendiğini vurguladı.

        Çatal, sakar mekenin ardından en fazla çamurcun ve flamingonun sayıldığını anlatarak, "2024 yılı kış ortası su kuşu sayımında 11 bin 268 olan flamingo sayısı 2025'te 23 bin 303'e yükseldi. Flamingolardaki artış bizim için çok kıymetli oldu" dedi.

        Çukurova Deltası'nda yapılan çalışmaları anlatan Çatal, şöyle konuştu:

        "Popülasyon artışının en önemli sebebi söz konusu türlerin yaşam ortamlarının korunması ve iyileştirilmesi. Bu kapsamda etkin koruma ve kontrol faaliyetleriyle, kaçak avcılıkla mücadele veya ekosistem tahribatının önlenmesine yönelik her türlü faaliyeti bölge müdürlüğümüzde yürütmekteyiz."

        Sorumluluk sahalarının, Türkiye'nin su kuşu popülasyonun en fazla olduğu bölgelerin başında geldiğine dikkati çeken Çatal, su kuşlarının biyoçeşitliliğin izlenmesi ve takibi açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #flamingo
        #Doğu Akdeniz
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Habertürk Anasayfa