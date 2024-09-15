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        Haberler Ekonomi Emlak 'Doğrulanmış ilan' uygulaması başladı - Emlak Haberleri

        'Doğrulanmış ilan' uygulaması başladı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:18
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

        Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

        Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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