Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? sorusu dizinin dün yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile birlikte gündeme geldi. Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni sezon bölümlerinin yayınlanacağı tarih de belli oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle 30 Eylül 2020 Çarşamba günü ekranlarda olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.