Doğduğun Ev Kaderindir 6. son bölümüyle ekranlardaydı. Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep ile Mehdi'nin birbirlerinden sakladıkları sırlar yavaş yavaş açığa çıkıyor. Tamamen yaşanmış bir hikayeye dayanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından esinlenerek senaryolaştırılan Doğduğun Ev Kaderindir'in 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. SON BÖLÜM

Zeynep ve Mehdi, ilişkilerinde yeni bir yola çıkarlar. Artık sadece kendileri için değil, Kibrit için de sorumluluk alacaklardır.

Ailelerine yeni birinin katılacağı haberi, evde bomba etkisi yaratır. Yeni düzeni kurmak, sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Kibrit’in yaşayacağı yeri denetlemek üzere gelen görevlinin karşılaştığı manzara, her şeyi daha da zora sokar.

Ardından kopan fırtına, çok sert olur. Zeynep ve Mehdi; birbirlerinden sakladıkları sırlarla, ince bir ipin üzerinde yürüdüklerinden habersizdirler. Sırlar açığa çıktığında, hiçbir şey aynı kalmayacaktır.