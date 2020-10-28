Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 17. son bölümünde; Mehdi ile Zeynep boşanma kararı alıyor. Zeynep, Mehdi'nin yerli yersiz çıkışlarına, kıskançlıklarına dayanamıyor. Mehdi'nin iş yerine gelirken haber vermesini istiyor ve "Sınırlarımız olsun Mehdi... Biz evliyken de sınırların aşılmasından hoşlanmıyordum." diyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Dizinin son bölümünde Zeynep, boşanma ve evden ayrılma kararı veriyor. Mehdi'ye tepki gösteriyor “Sabah yaptığın şey belki yanağımda patlamadı ama benim için tokattı o Mehdi. Ben buna izin vermeyeceğim!” diyor. Mehdi ise "Sen bana haksızlık ediyorsun." şeklinde cevap veriyor, hatalarını kabul etmiyor.

Mehdi, değişiyor mu? Zeynep'e karşı aşırı korumacı ve kıskanç davranmaya başlayan Mehdi, öfkesine hakim olamıyor. İkili arasında ipler iyice geriliyor. Zeynep'in patronunun onu evine bırakması üzerine Mehdi çılgına dönüyor. Zeynep de "Ben bu evde sana biat ettiğim için değil, sana aşık olduğum için kalıyorum!" diyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.