Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm ile sezon finali yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapmasına karar verildi. Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi ile Zeynep bir tatile çıkıyor. Peki bu tatil ikilinin ilişkisini düzeltecek mi, yoksa her şeyi bozacak mı? Doğduğun Ev Kaderindir 11. son bölüm özeti ve 12. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (SEZON FİNALİ)

Zeynep, Mehdi ve ailesi tatile gidiyor. Bu tatil Zeynep ve Mehdi arasında bir yakınlaşmaya sebep olacak mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

“Doğduğun ev kaderinmiş. Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş” Yakında TV8’de yayınlanmaya başlayacak olan Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi? Gerçek bir hayat hikayesi! Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.