Ordu, Karadeniz'de uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, dere ve şelaleleriyle doğa turizminde adından söz ettiriyor.
AA'nın haberine göre kentin seyir terası, 530 metre yükseklikteki Boztepe de teleferik yolculuğu sırasında sunduğu mavi ile yeşilin oluşturduğu manzarayla dikkat çekiyor.
Boztepe, her mevsim ağırladığı binlerce turiste, kenti kuş bakışı görme fırsatı sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi, Boztepe'nin cazibesini artırmak amacıyla geçen yıl yöresel ürünlerin satıldığı 27 ahşap büfe kurdu. Trafiğe kapanan gezi alanı, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemesiyle konforlu bir ortam sunulan Boztepe'ye, bu yaz, yöresel yemeklerin sunulduğu sosyal tesis de kazandırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yerli ve yabancı turistlerin şehri ziyaret etmelerinin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.
Kentteki en önemli çekim merkezlerinden birinin Boztepe olduğuna işaret eden Güler, "Buraya hem teleferikle hem de arabayla çıkılıyor. Dolayısıyla turist sayısında büyük bir artış var. Günlük ortalama 6-7 bin kişi teleferikle, bir o kadar da arabayla çıkıyor" dedi.
Güler, burayı yerli üretim stantlarıyla alışveriş merkezi haline getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Gelenler orada muhteşem Ordu manzarasını seyrediyorlar. Hem Ordu'yu seyrediyorlar hem de paraşütle atlıyorlar. Ordulu gençler ve gelen misafirler paraşütle de bu zevki tadıyorlar ve oradan sahile iniyorlar. Sahil bir başka güzel. Denizde yaptığımız çalışmalar sonucu yatlar, yelkenliler ve kanolarla manzara daha da zenginleşiyor."
Buraya kazandırdıkları sosyal tesisteki restoranı, çok iyi aşçılarla zenginleştirdiklerini belirten Güler, "Aynı zamanda kendimiz aşçılık eğitimi vererek tarihte bilinen ama günümüze kadar ulaşamayan yöresel lezzetleri ortaya çıkarttık. Burası aynı zamanda yiyecek açısından da damak zevki açısından da önemli bir yer oldu" ifadelerini kullandı.
Güler, Ordu'da Boztepe gibi gezilebilecek 155 nokta seçtiklerine dikkati çekerek, kentte birbirinden güzel yaylalar, kanyonlar, parkların yanı sıra Yoroz Tepesi, Perşembe Yaylası, Yason Burnu gibi öne çıkan noktalar bulunduğunu kaydetti.
"BURAYI GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"
Şehirde yaşayan Yetkin Kurucu, doğası, yeşilliği, havası, deniziyle Ordu'nun, Karadeniz Bölgesi'nin incisi olduğunu belirterek, gezdirdikleri misafirlerin buradan memnun ayrıldığını anlattı.
Antalya'dan gelen Mehmet Öztürk ise arkadaşının daveti üzerine Ordu'ya geldiğini dile getirerek, "Gerçekten çok güzel, harika bir yer. Farklı bir atmosferi var. Burayı gördüğümüz için çok şanslıyız. Boztepe'ye teleferikle çıktık. O da buraya ayrı bir hava katmış. Gelmeden önce duymuştuk ama o duyguyu yaşamak ayrı bir şey. Herkesi buraya bekliyorum, burayı yerinde görmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.
Ziyaretçilerden Osman Çorbacı da Boztepe'nin gezip görülecek çok güzel bir yer olduğunu, defalarca geldiğini belirterek, aileyle gelinebilecek nezih bir ortam olduğuna dikkati çekti.
Gülsüm Büşra Çon da Samsun'dan geldiğini ve ilk defa Boztepe'ye çıktığını anlatarak, "Teleferikle çıkarken manzara çok güzeldi. Bu kadar uzun süreceğini de düşünmemiştim." dedi.
Ayhan Uzun ise ailesiyle birlikte Karadeniz turuna çıktıklarını ve Trabzon'un ardından Ordu'ya geldiklerini aktararak, teleferiğin buraya bir renk kattığını, manzarasıyla unutulmaz bir deneyim yaşattığını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!