Doğanın ölümcül yüzü: En çok ölüme sebep olan 7 memeli hayvana şaşırabilirsiniz!
Memeliler, sıcak kanlılıkları ve yavrularını sütle beslemeleriyle bilinen hayvanlardır. Ancak bu dostça özelliklerin arkasında, doğanın en ölümcül avcıları da yer alır. Özellikle bazı memeliler, sahip oldukları güç, hız ve keskin içgüdülerle doğal yaşamda ölümcül bir tehdit oluşturur. Peki, bu hayvanları bu kadar tehlikeli kılan özellikler nelerdir ve ne kadar ölüme sebep olurlar? İşte, doğanın en ölümcül 7 memeli hayvanına dair bilgiler!
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Memeliler, hayvanlar aleminin yumuşak ve sevimli görülen hayvanlarıdır. Dünyadaki yaklaşık 5 bin memelinin çoğu insanlardan küçüktür. Bir insana saldırmaktansa kaçıp saklanmayı tercih ederler. Ancak bazı memeli hayvanlar yani aslanlar, kaplanlar, ayılar gibi vahşi olarak bilinenler açken veya kışkırtıldıklarında öldürebilir. Haberimizde aslan, kaplan gibi memelilerin yanı sıra saldırdığına şaşırabileceğiniz bazı hayvanları da derledik. İşte, en çok ölüme sebep olan memelilere dair detaylar...
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1. FİLLER
Filler yaşayan en büyük kara hayvanlarıdır. Uzun hortumları (uzun üst dudak ve burun), sütunsu bacakları, temporal bezleri ve geniş, düz kulakları olan büyük başlarıyla bilinirler. Filler, insanların istediği özelliklere sahip olmadığından diğer memeliler gibi pek evcilleştirilmedi.
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Bununla birlikte filler nedeniyle yaşanan insan ölümlerinin yılda yaklaşık 100 ila 500 arasında değiştiği biliniyor. Fillerin, Güney Asya'da köylere veya ekili alanlara baskın düzenlediği, bazen yollarına çıkan insanları boynuzladığı veya üzerlerine bastığı bilinmektedir. Yani, sadece boyutları ve ağırlıkları bile tek bir vuruşta ölümcül bir darbe indirmeye yetiyor.
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2. GEYİKLER
Geyiklerin bir türü olan ren geyiği evcilleştirilmiş bir hayvandır. Geyiklere bir miktar koruma sağlandığında tarım, ormancılık ve kentleşmenin neden olduğu insan yapımı rahatsızlıklardan kolayca yararlanırlar, yani şehirlerle yaşayabilirler. Bu durum dikkatsiz geyiklerin sıklıkla yollarda otomobil kazalarına neden olmasına yol açıyor.
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Büyük bir sigorta sağlayıcısına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yüz binlerce geyik-araç kazası meydana geliyor. Bu durum, arabalarla kamyonlara milyonlarca dolarlık hasar ve yaklaşık 200 ölümle sonuçlanıyor.
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3. ATLAR
Atlar, tarih boyunca evcilleştirilmeleriyle birlikte tarlaları sürmüş, malları ve yolcuları taşımış, avı takip etmiş ve savaşçıları savaşa taşımış hayvanlardır. Bu kadar yüksek bir itibara sahip olmalarına rağmen atlar, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde binicilik kazaları ve diğer binicilik ile ilgili faaliyetlerde yaklaşık 100 kişiyi öldürüyor. Ancak, at biniciliğine kıyasla (yaklaşık 7 milyon) diğer türlü saldırarak öldürme riski çok düşüktür.
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4. KAPLANLAR
Kaplan, kedigiller (Felidae) ailesinin en büyük üyesidir. Güç ve vahşet bakımından ise sadece aslanla rekabet eder. Bununla birlikte Hindistan'da kaplanların, kaplan kafeslerine giren veya ellerini oraya sokan hayvanat bahçesi ziyaretçilerine saldırma geçmişi vardır. Kaplanların ayrıca vahşi doğada, özellikle Hindistan ve Bangladeş arasındaki sınırın iki yakasında bulunan ormanlık ve bataklık bir bölge olan Sundarbans'ta insanlara saldırdığı bilinmektedir. Bazı hesaplara göre, Sundarbans'ta yılda 50 ila 250 kişi kaplanlar tarafından öldürülüyor.
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5. SU AYGIRLARI
Yunancada "nehir atı" anlamına gelen su aygırları, suyun altında yürüyüp nefesini 5 dakika tutabilen memeli canlılardır. Su aygırları su yaşamına iyi adapte olmuşlardır: Kulaklar, gözler ve burun delikleri başın üst kısmında yer aldığından vücudun geri kalanı su altında kalabilir.
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Yılda su aygırı saldırıları sonucu meydana gelen insan ölümlerinin sayısı, yaklaşık 500 ila yaklaşık 3 bin arasında değişiyor. Su aygırlarının küçük teknelere saldırmasının, su aygırlarının onları timsah sanması nedeniyle antipredatör davranışı olduğu düşünülüyor. Sonuç olarak su aygırları uzun zamandır saldırgan hayvanlar olarak büyük ölçüde haksız bir üne sahiptir çünkü asıl niyetleri kendilerini timsahlardan koruduklarını sanmalarıdır.
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6. AYILAR
Ayılar, bir insanı veya atı ciddi şekilde engelleyecek yoğun örtünün içinde bile şaşırtıcı derecede hızlı hareket edebilirler. Ancak görme ve işitme duyuları zayıf geliştiğinden avlanmanın çoğunu koku yoluyla yaparlar. Ayılar gençken yakalandıklarında oldukça kolay evcilleştirilebilirler ve genellikle sirk hayvanı gösterilerinde kullanılırlar.
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Bu durum, insanların ayıları evcil ve zararsız olarak görmelerine neden oluyor ancak bu hata, hem insanlar hem de ayılar için sıklıkla trajediyle sonuçlanır. Boz ayı ve kutup ayıları en tehlikeli olanlarıdır, ancak Avrasya boz ayıları ve Amerikan kara ayılarının da insanlara saldırdığı bilinmektedir.
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7. ASLANLAR
Aslanlar; kemirgenlerden babunlara, su bufalolarından su aygırlarına kadar değişen büyüklükteki çok çeşitli hayvanları avlarlar. Av tercihleri coğrafi olarak ve komşu sürüler arasında değişir, yani bulabildikleri her türlü eti kolayca yerler. Nature dergisi, 1990 ile 2005 yılları arasında Tanzanya'da 871 kişinin aslanlar tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.
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En korkutucu saldırı serilerinden biri 1898'de Kenya'da gerçekleşti; bu saldırıda iki aslan, düzinelerce demiryolu işçisini öldürdü. 1932 ile 1947 yılları arasında bin 500 kişi, Tanzanya'nın Njombe kasabası yakınlarında saldırgan bir aslan sürüsü tarafından öldürüldü. Bugün aslanların Tanzanya'da yılda yaklaşık 100 kişiyi öldürdüğü biliniyor.
Kaynak: Britannica